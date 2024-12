Giovanni Russo, il carabiniere precipitato nel corso di un’operazione: ecco come sta

818 Visite

L’intervento è riuscito, ma è ancora in gravi condizioni il vice brigadiere dei Carabinieri Giovanni Russo, rimasto ferito in un incidente intorno alle 9 di ieri, 6 dicembre, nel corso di una operazione a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli: il militare è salito su una tettoia, che ha improvvisamente ceduto facendolo precipitare per alcuni metri. Russo, 53 anni, originario di Pomigliano d’Arco, ha riportato seri danni interni e diverse fratture, si dovrà attendere le prossime ore per escludere il pericolo di vita.













