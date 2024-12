Valeria Marini aggredita in casa, denunciato un uomo

200 Visite

Un ladro sfortunato o altro, ma per Valeria Marini l’avventura non è stata affatto divertente. Almeno fino all’arrivo di una pattuglia della polizia locale, che non senza difficoltà, ha risolto tutto per il meglio. L’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23, quando è arrivata la richiesta di aiuto e una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, impegnata nei servizi di controllo a piazza di Spagna, si è spostata nello stabile dove vive l’ex soubrette del Bagaglino.

Tutta da spiegare la ragione per cui si sia introdotto nell’abitazione di Valeria Marini e perché abbia tentato di aggredirla. Sul caso saranno condotti altri accertamenti. Nel frattempo il 34enne è stato accompagnato negli uffici del Gruppo Centro Storico della polizia locale in via della Greca. È stato poi rilasciato dopo una denuncia per resistenza, violazione di domicilio e danneggiamento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews