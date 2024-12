Stellantis, 97 lettere di licenziamento a Pomigliano

209 Visite

È arrivata la lettera di licenziamento per i dipendenti di Trasnova, azienda della logistica che vede così chiudersi la commessa con Stellantis il 31 dicembre 2024. La lettera è arrivata a 97 dipendenti divisi in 4 stabilimenti: Pomigliano, Melfi, Cassino, Mirafiori. Lo hanno reso noto gli stessi dipendenti, in presidio allo stabilimento di Pomigliano, dove stanno incontrando la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Tavolo Trasnova il 10 dicembre

Alla luce dei licenziamenti annunciati dall’azienda Trasnova, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha deciso di anticipare a martedì 10 dicembre il tavolo ministeriale dedicato alla vertenza. Ha fatto sapere ieri il Mimit. Alla riunione parteciperanno, oltre ai rappresentanti della proprietà, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, anche i delegati del gruppo Stellantis.













