Dramma a Fuorigrotta, ragazzo di 22 anni cade a terra e perde la vita

Una vera tragedia quella di oggi a Fuorigrotta: un giovane uomo di appena 22 anni è caduto a terra perdendo la vita. Ancora ignote le cause del decesso.

L’accaduto poco dopo le 15: il 22enne si è accasciato al suolo, la centrale del 118 di Napoli ha ricevuto una richiesta di intervento recandosi immediatamente sul posto con la prima unità dall’Ospedale San Paolo ma non c’è stato nulla da fare.

Inutili le operazioni di rianimazione per il 22enne: non si conoscono ancora le cause della morte, sono in corso le indagini, ma secondo alcuni presenti pare che il deceduto soffrisse di asma e quindi alla base potrebbe esserci un episodio di choc anafilattico.