Marano, il Comune liquida nuova fattura alla Inchem. E’ una delle ditte finite al centro dell’inchiesta rifiuti d’oro

Il Comune di Marano, con determinazione del settore Lavori Pubblici, ha disposto la liquidazione di una fattura di 3.700,00 euro in favore della Inchem srl per il servizio di conferimento delle terre di spazzamento. La Inchem è una delle ditte finita nel mirino della magistratura di Napoli nord per una serie di affidamenti ricevuti che, secondo la pubblica accusa, sarebbero stati veicolati con la complicità di alcuni dipendenti comunali in cambio di denaro e utilità.













