Scampia, Vela Gialla: iniziato lo sgombero delle ultime 15 famiglie

Al via sgombero della Vela Gialla e delle quindici famiglie, le ultime rimaste in uno dei simboli di Gomorra, la Vela gialla dove oggi, alle 7,30, è scattato lo «sgombero. A coordinare le operazioni per Palazzo San Giacomo è Salvatore Iervolino responsabile dell’unità di progetto denominata “Operazione Scampìa”. Si parte, dunque, dalla Vela gialla poi entro fine anno toccherà anche alla Vela rossa. Anche li ci sono una quindicina di famiglie, ma si spera che vadano via prima che scattino le misure coattive. Giusto ricordare che gli sgomberi sono scattati dopo il crollo di un ballatoio nella Vela azzurra avvenuto a luglio, e costato la vita a tre persone.