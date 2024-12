ll nuovo M5s di Grillo? Con Raggi e Dibba

94 Visite

Altro che «funerale», il videomessaggio di Grillo, diffuso nella scorsa mattinata, è un appello a “non mollare” o forse, come ha detto un’attivista della prima ora, una “nuova chiamata alle armi”. La metafora del carro funebre ha un significato: si chiude un capitolo per un altro. Il partito di Conte, quello della svolta a sinistra o della magia di «Oz», come è stato definito l’ex premier dal fondatore, è «stramorto». Detto ciò, esiste un «humus» derivante dalla decomposizione della creatura deceduta, ovvero quell’«identità», che non sarà mai cancellata da alcuna leadership, alleanza o accordo di palazzo. Beppe vuole dire ai suoi che ha «un’idea per il futuro». Sono gli stessi fedelissimi del comico a riferire come l’Elevato abbia, nei fatti, già avviato i lavori per un Movimento alternativo che ci sarà, comunque dovessero andare le votazioni, che si terranno dal 5 all’8 dicembre.

IL NUOVO M5S DI VIRGINIA

Qualora dovesse spuntarla la linea Conte, Grillo ha già dato mandato a un team di legali, guidato da un noto docente universitario, per fare ricorso al Tar e tenersi il simbolo. Il piano è utilizzarlo per un moderno contenitore guidato da Virginia Raggi. L’ex sindaco di Roma, da mesi, viene considerata il profilo utile a mobilitare una forza in discontinuità col passato, che s’identifica nello storico logo, ma esce dai teatri e torna per le strade. Insomma, quanto predicato, a più riprese, dalla neonata associazione “I Figli delle Stelle” e da quegli onorevoli della prima ora, che a differenza dei vari Fico e Taverna, hanno detto “no” al nuovo corso.













