MARANO, SETTIMANE E MESI SENZA ACQUA IN TANTE ZONE. SILENZI AL COMUNE. MOLTI POLITICI SONO CONCENTRATI SU GETTONI DI PRESENZA E LUMINARIE…

Manca l’acqua da un mese in certe zone di Marano, in altre da diversi giorni. Ma nessuno sa nulla, nessuno risponde al Comune. L’ente, nei mesi e anni scorsi, aveva sempre fatto sapere di aver potenziato gli impianti e che i problemi erano di natura elettrica. Ora non si sa cosa sia successo e stia accadendo. In redazione arrivano decine di segnalazioni.

Ma nel Palazzo si pensa ad altro: ai gettoni di presenza, alle luminarie natalizie, dove farle e a quali ditte affidare eventi spesso di piccolo cabotaggio. Il nulla, insomma.

Purtroppo i residenti che protestano non hanno la forza e forse la voglia di recarsi in massa in municipio; si affidano ai social e ai giornali, che possono e hanno fatto tanto ma non possono fare sempre miracoli. Poco fa il funzionario dei lavori pubblici ci ha riferito che gli impianti sono funzionanti e che non risultano anomalie.

Il problema è forse interno: al Comune di Marano, come si evince da recenti decreti sindacali, negli uffici è quasi sempre la stessa musica. Si muovono quasi tutti, tranne i soliti noti. Ci sono uffici e comparti che non vengono mai toccati: si muovono in continuazione altri dipendenti, dall’urbanistica, ambiente e quant’altro. Forse certi cambiamenti sono figli anche della vicenda scuola. Martino è stato spostato proprio adesso. Come diceva Andreotti…













