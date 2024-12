Brian Thompson, ceo di UnitedHealthcare ucciso a colpi di pistola a New York

198 Visite

E’ stato ucciso per strada, davanti all’ingresso dell’Hotel Hilton a Midtown Manhattan, da un uomo con il volto coperto da una maschera da sci. Brian Thompson, Ceo della divisione assicurativa di UnitedHealthcare, è morto così, per motivi ancora non chiari, mentre a New York è scattata la caccia al killer, descritto come magro, un metro e ottanta, vestito completamente di nero.

Thompson non soggiornava nell’hotel. Era arrivato nella City per partecipare a una conferenza di investitori e il suo programma era pubblico. Il suo assassino lo ha atteso sul marciapiede e lo ha ucciso alle 7 di mattina a colpi di pistola, sparati sul petto e a distanza ravvicinata. Thompson è stato portato d’urgenza al Mount Sinai West, l’ospedale più vicino, ma è morto poco dopo













