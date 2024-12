Agguato a Napoli, ferito 52enne

286 Visite

Agguato, in stile Far West, questo pomeriggio, intorno alle 17, in via Michele Pironti, una traversa di Corso Umberto I. Ad essere colpito un 52enne (classe ’72): raggiunto da più colpi alle gambe è stato trasportato di corsa al Vecchio Pellegrini, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono ritenute gravi dai sanitari.

Sul luogo dell’agguato sono subito accorsi agenti della Polizia di Stato (Ufficio prevenzione generale e commissariato Decumani e Montecalvario) che hanno già ascoltato diversi testimoni e acquisito elementi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews