Commissioni d’accesso in provincia di Napoli, parla la Rescigno (Lega): “Denunciai ex Prefetto Palomba per il mancato invio, spero che Di Bari ora possa dare risposte”

Carmela Rescigno, presidente della Commissione Regionale Anticammorra della Campania, è intervenuta quest’oggi ai microfoni di Terranostranews per dire la sua sui provvedimenti di demolizione, emessi dalla Corte di Appello, nei confronti dei proprietari degli appartamenti di via Ilaria Alpi, a Marano, e raccontare anche quanto sta facendo in Consiglio Regionale proprio con la proposta di legge da lei depositata, che consente di recepire la legge nazionale sul condono, salvando dagli abbattimenti le case di decine di famiglie.

Tra i tanti temi affrontati dalla Consigliera Rescigno si è parlato anche del mancato invio delle commissioni d’accesso nei comuni della provincia di Napoli, da parte della Prefettura, oggetto di numerose inchieste. La Rescigno si è soffermata sul tema e ha dichiarato: “Io ho denunciato l’ex Prefetto di Napoli Claudio Palomba, perchè dopo vari approfondimenti svolti dalla commissione regionale anticamorra, da me presieduta e l’invio anche di documentazione, ho riscontrato che in Prefettura ci fosse una certa resistenza ad utilizzare l’arma preventiva della Commissione d’Accesso, indispensabile per fare luce e chiarezza in tempi brevi, senza attendere il lavoro della Procura che, per natura, impiega molto più tempo. Valentini ad esempio fece molto, Palomba è stato da me denunciato proprio per questo motivo. La Prefettura deve essere un Ente che ha il compito di controllare. A questo punto speriamo nell’attuale Prefetto di Napoli, Michele di Bari (ndr.), che sembra avere una maggiore sensibilità, possa dare risposte maggiori”.













