A Napoli ancora drastico calo delle nascite: in un anno solo 7mila

63 Visite

Era la regione più giovane d’Italia ma questo primato è in lento e inesorabile declino. Napoli, come l’intera Campania, sta vivendo un preoccupante declino demografico, caratterizzato da un drastico calo delle nascite. La città che negli anni ’80 e ’90 aveva quasi raddoppiato la sua popolazione, ha invertito la rotta, perdendo negli ultimi vent’anni circa 80mila abitanti e allontanandosi definitivamente dall’obiettivo di raggiungere il milione di residenti.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nell’analisi dei punti nascita: se nel 2004 ogni ospedale napoletano disponeva di un proprio punto nascita e venivano registrati circa 10.800 nuovi nati, nel 2023 le nascite si sono ridotte a poco più di settemila. Costanza Lorino, ginecologo con una lunga esperienza nel settore pubblico, sottolinea come il calo della natalità sia un problema diffuso al Sud e ricorda come, venti anni fa, al Loreto Mare, per esempio, si registrassero oltre duemila parti all’anno.

Oggi, l’ospedale del Mare, principale presidio della Asl Napoli 1, conta circa 450 parti annui, mentre altre strutture come il San Giovanni Bosco e il San Paolo si attestano su numeri ancora più bassi, ben al di sotto della soglia minima individuata dal Ministero.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews