Teatro, nei giorni scorsi l’Open day presso il teatro Giuffrè di Calvizzano

E’ andato in scena nei giorni scorsi l’Open Day della nuova sede del Laboratorio Teatrale Permanente di Formazione dell’Attore targato Non Solo Sipario – Produzioni Teatrali con la firma dell’attore e regista Fausto Bellone. L’evento si è svolto il 26 novembre presso il Teatro Giuffrè di Calvizzano (Na), una vera e propria bomboniera che sarà poi la sede stabile del percorso. “Una vera e propria sfida culturale” – rilancia Bellone – “Nel tentativo coraggioso, ma deciso, di continuare ad investire sul teatro e la comunicazione in un territorio differente”. Ricordiamo infatti che la scuola teatrale di Bellone è già ramificata nel casertano con tre sedi operative tra Caserta, San Nicola La Strada e Santa Maria Capua Vetere, vere e proprie fonderie delle arti, factory in cui gli allievi attori bambini, adolescenti ed adulti possono sperimentare con professionalità, lo spazio immenso delle arti sceniche.

“Un percorso che punta alla scoperta o riscoperta di sé stessi, della propria epidermide emotiva e della personale bio meccanica corporea senza perdere di vista l’elemento ludico che il teatro vuol offrire”. Il Laboratorio Teatrale Permanente di Formazione dell’Attore è fulcro della Non Solo Sipario – Produzioni Teatrali con la direzione artistica dello stesso Bellone.













