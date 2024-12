Gragnano. Cartellone Natalizio. Natale Formato Speciale

114 Visite

Gragnano presenta un ricchissimo cartellone natalizio ricco di cultura e identità: “𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞” La magia del Natale si accende a Gragnano con “Natale Formato Speciale”, una rassegna unica e coinvolgente che celebra l’identità della città attraverso una ricca serie di eventi, proprio come i tanti formati di pasta che hanno reso Gragnano famosa nel mondo.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio, più di 50 eventi animeranno le strade, le piazze e i luoghi più suggestivi della città, trasformando Gragnano in un villaggio natalizio straordinario. Dalla pista di pattinaggio su ghiaccio ai coinvolgenti spettacoli immersivi, dalle parate di Natale alle emozionanti rappresentazioni del Presepe Vivente, ogni momento sarà un’esperienza da vivere e condividere. Il calendario prevede un inizio emozionante con l’inaugurazione della Mostra Presepiale e la cerimonia di accensione dell’albero di Natale.

I mercatini natalizi in Piazza Guglielmo Marconi e gli spettacoli itineranti con majorette, artisti di strada e la slitta di Babbo Natale aggiungeranno un tocco festoso alla città. Non mancheranno momenti di cultura con conferenze dedicate al presepe napoletano, spettacoli teatrali e concerti in chiese e piazze, fino alle spettacolari serate nella Valle dei Mulini, dove l’Inferno Dantesco prenderà vita tra luci, suoni ed emozioni. Un Natale per tutti con laboratori per bambini, animazioni, esibizioni corali e concerti, “Natale Formato Speciale” offre attività per tutte le età, unendo tradizione e innovazione.

Tra gli eventi più attesi, il Presepe Vivente a Caprile, che da anni richiama visitatori da tutta Italia, e il Corteo Storico dei Magi in costumi d’epoca, che chiuderà la rassegna il 6 gennaio. Tutti quelli che decideranno di immergersi in un’atmosfera unica, celebreranno insieme a noi la bellezza del Natale e la tradizione che rende questa città “speciale”. Non perdete l’occasione di vivere un mese indimenticabile tra gioia, colori e sapori autentici. Gragnano vi aspetta per un “Natale Formato Speciale” perché qui, ogni evento è un’opera d’arte e ogni momento è un dono da condividere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews