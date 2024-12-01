MARANO, UN’ALTRA DOMENICA DI ORDINARIA SPORCIZIA. PROVVEDIMENTI? ZERO

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MARANO VIVE, ANCHE OGGI, L’ENNESIMA DOMENICA DI SPORCIZIA OVUNQUE. DAL CENTRO ALLA PERIFERIA. NESSUN PROVVEDIMENTO CONTRO GLI INCIVILI DEL SACCHETTO. NESSUN CAMBIO DI PASSO, NIENTE DI NIENTE. MA POSSIBILE CHE NON VI SIANO SOLUZIONI? DA OTTO ANNI SEMPRE PEGGIO. UNA VERGOGNA SENZA FINE. L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DOV’E? E DOV’E’ IL SINDACO E DOVE SONO LE SUE ANCELLE? LA TARI SI PAGA E PROFUMATAMENTE, MA A STANARE GLI INCIVILI DELLA DIFFERENZIATA CHI DOVREBBE ESSERE? QUALE ENTITA’ ALIENA? DA QUANTI ANNI I VIIGLI NON MULTANO QUALCUNO SU TALE VERSANTE? E LE FAMIGERATE TELECAMERE DOVE SONO? DIMETTETIVI.
FIRMATO DA DECINE DI CITTADINI© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews