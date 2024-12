Giornata Mondiale contro l’AIDS: test HIV gratuiti al Centro Aktis il 2 Dicembre

116 Visite

Una splendida iniziativa del Centro Aktis Diagnostica e Terapia.

In occasione della giornata mondiale contro l’AIDS (oggi, ndr), Lunedì 2 Dicembre 2024 dalle ore 12 alle ore 15 sarà possibile eseguire il test di IV Generazione HIV Ag/Ab Combo presso i Laboratori di Marano (Via Lazio 32, sede storica del polo diagnostico) e di Melito (Via Roma 147).

Dai proprio canali ufficiali, il Centro dell’Amministratore Unico dott. Valerio Scoppa fa sapere che non occorrerà alcuna prenotazione per l’effettuazione dell’esame e che per i minori è necessario l’accompagnamento di almeno un genitore.

L’iniziativa di rendere gratuito il test HIV rappresenta un segnale forte e concreto da parte del Centro Aktis. È un chiaro messaggio che la salute e il benessere di tutti, soprattutto dei più giovani, sono una priorità.

Negli ultimi anni, infatti, le statistiche ci hanno mostrato come la mancanza di una corretta educazione sessuale abbia esposto molti ragazzi a rischi inutili. Offrire la possibilità di effettuare un test HIV gratuitamente non è solo un gesto di attenzione, ma anche un invito all’autocura e alla responsabilità.

È importante sottolineare che questa iniziativa non è solo utile, ma invita anche a profonde riflessioni. Perché? Perché dimostra che è possibile costruire una società più consapevole, più informata e più solidale. Una società dove ognuno si sente libero di chiedere aiuto e di prendersi cura di sé stesso.













