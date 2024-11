Lega Napoli, Rivellini: “Saremo un partito al servizio della città”

199 Visite

“La Lega è un partito di governo, serio e ben organizzato. Ho trovato un gruppo di militanti affiatato, motivato e particolarmente entusiasta. Tutti hanno garantito la massima disponibilità e partecipazione alle attività politiche, a partire dalla gazebata del 14 e 15 dicembre. Saremo presenti in tutte le municipalità per sostenere il nostro segretario federale Matteo Salvini, in vista della sentenza del processo Open Arms”. Lo dichiara in una nota Enzo Rivellini, neo-coordinatore della Lega a Napoli, dopo aver presieduto ieri la prima riunione del gruppo cittadino alla presenza del senatore Gianluca Cantalamessa e del vicecoordinatore regionale Severino Nappi. All’incontro ha partecipato per un saluto anche l’onorevole Gianpiero Zinzi, responsabile regionale della Lega in Campania, insieme a dirigenti e militanti del partito. “Possiamo contare su un gruppo giovani unico in Campania – prosegue Rivellini – e garantiremo una copertura capillare su ogni quartiere della città. Napoli ha dieci municipalità, ma spesso presenta problematiche molto diverse tra loro. Penso, ad esempio, a Chiaia e San Ferdinando, così come al Vomero e all’Arenella. Per questo, a breve, nominerò i coordinatori per ciascun quartiere, così da avere una rappresentanza diretta e concreta ovunque. Inoltre, siamo pronti ad aprire sedi territoriali in ogni municipalità. Saremo un partito del territorio per il territorio, e i cittadini devono poter contare su punti di riferimento a cui rivolgersi per istanze e necessità”. “La filiera istituzionale della Lega a Napoli – conclude Rivellini – può contare su un sottosegretario, parlamentari, consiglieri regionali e un gruppo al Comune. Saremo davvero un partito al servizio della città!”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews