VILLARICCA, IL SINDACO GAUDIERI AL PASSO D’ADDIO. PRONTA LA SFIDUCIA, MA C’E’ IL PROBLEMA DEL MEZZOGIORNO DIETRO L’ANGOLO

E’ il giorno dell’addio del sindaco Franco Gaudieri? Il primo cittadino di Villaricca, eletto un anno fa, potrebbe essere sfiduciato nelle prossime ore. La crisi politica si trascina da mesi e si è acuita negli ultimi giorni con le dimissioni di Mastrantuono e Di Marino. Prima ancora era toccato a Granata. Il primo cittadino non avrebbe battuto ciglio e ha deciso di non azzerare l’esecutivo. La spallata sarà tentata nelle prossime ore, ma a Villaricca – come in tutti i comuni della provincia di Napoli – c’è sempre il fattore “Mezzogiorno” che potrebbe scombinare i piani. Il problema del Mezzogiorno potrebbe indurre qualche consigliere a tirarsi indietro in extremis.













