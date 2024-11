Pagamenti Pos, un’altra giornata di passione

300 Visite

Continuano i disservizi con i pagamenti elettronici anche oggi venerdì 29 novembre 2024, dopo il down che ha colpito i circuiti Nexi, Bancomat, PagoBancomat a partire dalle 11:25 di giovedì 28. Coinvolti anche i POS. Al momento non è chiaro quando i disservizi saranno completamente risolti. La ragione del down è legata a un problema tecnico registrato sulla rete dell’azienda francese Worldline, tra le principali società di pagamenti digitali al mondo. Si parla di “danni fisici” a un’infrastruttura. I suoi servizi vengono utilizzati da un numero enorme di compagnie, anche in Italia.

Problemi con Bancomant e Pos, cosa è successo

Il nostro Paese è stato quello principalmente coinvolto dal problema, come si evince dal comunicato rilasciato da Worldline alle 20:46 del 28 novembre













