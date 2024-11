Città Metropolitana di Napoli, lavori di manutenzione straordinaria di ponti e viadotti

148 Visite

Da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024 – calendario della parzializzazione temporanea della carreggiata e chiusura rampe

Per lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale lungo la ex S.S. 87 NC, nei seguenti tratti:

– in direzione Arzano (dal km 11+450 ca al km 10+700 in corrispondenza dell’innesto SS7bis)

– rampa di immissione dalla SS7bis, uscita Marcianise/Caserta/Z.I. Pascarola

– rampa di uscita verso la SS7bis, uscita Aversa/Villa Literno

inseriti dell’accordo quadro che prevede le opere di manutenzione straordinaria delle proprie infrastrutture, la Città Metropolitana di Napoli ha predisposto le necessarie parzializzazioni e chiusure della carreggiata stradale, nel corso della prossima settimana da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024, al fine di garantire la fluidità della circolazione stradale, ma al tempo stesso la sicurezza dell’utenza stradale e del personale adibito all’esecuzione dei lavori, secondo il seguente calendario:

2-3 dicembre 2024, dalle ore 7 alle ore 18 / chiusura parziale carreggiata

Si procederà alla chiusura di una corsia per volta, lasciando sempre una corsia libera al traffico veicolare e quindi ci sarà l’esclusione della corsia di marcia e l’esclusione della corsia di sorpasso, in maniera alternata, nel tratto S .P. ex SS 87 NC, loc. Orta di Atella/Caivano, dir. Arzano, dal km 12+500 al km 10+700

4-6 dicembre 2024, dalle ore 7 alle ore 18 / chiusura rampa

Chiusura della rampa di immissione dalla SS7bis, uscita Marcianise/Caserta/Z.I. Pascarola della S.P. ex SS 87 NC, località Orta di Atella/Caivano (in corrispondenza dell’innesto SS7 bis)

5-6 dicembre 2024, dalle ore 7 alle ore 18 / chiusura rampa

Chiusura della rampa di uscita verso la SS7bis, uscita Aversa/Villa Literno della S.P. ex SS 87 NC, località Orta di Atella/Caivano (in corrispondenza dell’ innesto SS7 bis).













