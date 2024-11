Bonus edilizi, sequestrati 546 mila euro a ditta di Giugliano

268 Visite

Sequestrati 546mila euro ad una ditta con sede a Giugliano: la Guardia di finanza di Napoli ha eseguito il provvedimento nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord.

Crediti d’imposta riconducibili a bonus fiscali per lavori edili di ristrutturazione ed efficientamento energetico per il “Superbonus”, in realtà mai eseguiti.

A beneficiarne una ditta individuale senza sede operativa né consistenza aziendale. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la fittizietà dei crediti e la posizione di tre soggetti che, a loro insaputa, senza neanche possedere immobili da ristrutturare, risultavano aver ceduto i crediti inesistenti alla ditta cessionaria. Inoltre è emerso come la ditta non avesse mai emesso fatture per l’esecuzione dei lavori nei confronti dei tre ignari cedenti, risultando peraltro avere un fatturato attivo pari a zero, dal 2021 al 2023.













