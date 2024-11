Blitz al parco Verde: la nota della prefettura. “Gli sfrattati erano tutti privi di requisiti”

102 Visite

Come noto, su iniziativa del Governo sono in corso le attività di intervento

per la riqualificazione del complesso residenziale del Parco Verde nel

territorio del Comune di Caivano.

Infatti, attraverso l’attività del Commissario Straordinario Fabio Ciciliano,

con l’ausilio della Commissione Straordinaria, sono stati eseguiti numerosi

interventi di urbanizzazione e riqualificazione, tra gli altri, la restituzione

alla collettività dell’ex Centro sportivo Delphinia e del Parco Urbano

Livatino.

La presenza dello Stato, in tutte le sue articolazioni, è tangibile e concreta.

In particolare, sono attualmente in corso le operazioni di sgombero di n.36

appartamenti, ubicati presso il Parco Verde, abusivamente occupati.

Si tratta esclusivamente di nuclei familiari assolutamente privi dei

requisiti, previsti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, sia per

motivi economici sia per avere condanne penali per delitti per i quali è

prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni.

Tutti i restanti nuclei familiari rientrano nel Programma Speciale per la

riqualificazione del Parco Verde, adottato dalla Regione Campania con

delibera della Giunta Regionale n. 619/24 .

Il programma prevede la messa in sicurezza di tutti i 750 immobili facenti

parte del “Parco Verde” che saranno riqualificati dal Commissario

Straordinario per il territorio del Comune di Caivano.

Tutti i nuclei interessati, pertanto, già nella giornata odierna, potranno

ricevere assistenza presso l’ufficio del Commissario Straordinario per la

predisposizione della necessaria documentazione.













