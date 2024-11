Tragico incidente sulla Statale 335: muore 29enne

197 Visite

Tragico incidente avvenuto lungo la Statale 335 nei pressi dell’uscita di Gricignano, nel Casertano, nel quale un 29enne ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era alla guida della sua auto quando è stato travolto da un’autoarticolato che ha invaso la corsia opposta, finendo in una scarpata. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi sul posto, ma per il 29enne non c’era già più niente da fare.

Feriti invece i due occupanti del camion, mentre le forze dell’ordine stanno ora indagando per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews