MORTO CARMINE, FRATELLO DI PINO DANIELE. ERA “O GIO’ DI I GOT THE BLUES”

« ‘O Giò che voglia ‘e te vedè / me manca assaje ‘na cumpagnia»: nella canzone “I got the blues” Pino Daniele si rivolgeva a ‘o Giò che era in realtà suo fratello Carmine, morto oggi, 25 novembre, a 66 anni. A darne notizia il quotidiano “Il Mattino”. Carmine è deceduto a causa di una patologia cardiaca. Il cuore, lo stesso problema che ha portato alla morte il cantautore e l’altro fratello, Salvatore. Carmine Daniele, deceduto in ospedale a Bari, nel 2015 si era reso protagonista di una clamorosa protesta politica: in occasione di una visita visita napoletana di Matteo Salvini aveva affisso uno striscione con la scritta: «Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino».













