Rapina da 150 mila euro: assolto Perez, condannati il maranese Tascone e Morgera

Rapina in banca da 150mila euro, assoluzione e condanne. San Gimignano (Siena), secondo l’accusa, sarebbero gli autori di una rapina in banca da oltre 152 mila euro commessa nel marzo 2022 a San Gimignano. Il pubblico ministero aveva chiesto, a seguito di giudizio abbreviato, la condanna ad otto anni di reclusione ciascuno (pena base anni 12, ridotta per il rito anni 8), ma il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siena ha assolto PEREZ Gennaro, nato a Napoli li 23/10/1991, ritenuto il basista del colpo nonché il palo durante l’esecuzione della rapina e ha condannato i due esecutori materiali, TASCONE Vittorio, nato a Napoli li 31/07/1996 e MOSCHERA Luigi, nato a Napoli li 01/06/1995, alla pena di 5 anni di reclusione. Condanna che , se non appellata, grazie allo sconto della legge Cartabia, sarà diminuita a 4 anni e 2 mesi di reclusione. I giovani sono difesi dagli avvocati Paolo Bufalini, Luigi Poziello e Guido Iaccarino.

I fatti risalgono al 30 marzo 2022, poco prima della chiusura della filiale quando in concorso tra loro e un quarto soggetto non identificato, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, ‘impossessavano, con minaccia, della somma contante pari a complessivi 152.710,00 euro, che sottraevano all’interno della filiale di San Gimignano dell’ Istituto di credito Chianti Banca Credito Cooperativo. In particolare, tra le ore 15:40 e le ore 16:15, mentre li Perez e un ulteriore soggetto, alo stato non identificato, attendevano all’esterno dell’ istituto di credito, con funzione di “palo”, vigilando sul transito dei veicoli nell’area circostante ala filiale e sugli eventuali avventori, li TASCONE, per primo, e li MOSCHERA per secondo, si introducevano all’interno della banca, con li volto parzialmente travisato da una maschera FFP2 e da un cappelo; li TASCONE, quindi, minacciando li vicedirettore dela filiale, VANNI Bernardino, e la dipendente SANCASCIANI Francesca, con un cutter e proferendo al loro indirizzo frasi dal seguente tenore “E’ in corso una rapina. Non cercate di fregarci. Non fate cazzate.”, induceva il primo a digitare le combinazioni necessarie all’apertura delle casseforti del bancomat e del caveau della banca; s’impossessavano così, all’atto dell’apertura delle casseforti, della somma di denaro contante ivi custodita, pari a complessivi 152.710 euro, che veniva, per l’effetto, sottratta ai legittimi detentori.













