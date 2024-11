“Il M5S è morto”, spunta il manifesto funebre che arriva persino a New York

132 Visite

Alla vigilia dell’Assemblea costituente del Movimento 5 stelle ci sta che sui muri di alcune città italiane, come Milano, Napoli, Roma appaiano manifesti funebri che “celebrano” l’avvenuta morte del Movimento che domani e dopodomani si troverà in un bivio vitale. Ma che lo stesso manifesto funebre appaia anche nella Grande Mela è da sbellicarsi dalle risate. Addirittura lì sono apparsi manifesti che con ironia sottolinaeno la scomparsa della creatura pentastellata. Un’iniziativa, tra il goliardico e il politico, organizzata da un gruppo di ex simpatizzanti del M5s che non credono alla svolta che potrebbe esserci dopo Nova. La crisi pentastellata si fa “internazionale”…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews