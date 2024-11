REGIONALI 2025, PIANTEDOSI RESTA IN POLE PER IL CENTRODESTRA IN CAMPANIA. PER LA LEGA E’ OK, FDI E FORZA ITALIA COSA FARANNO?

Le Regionali 2025, dopo la sconfitta in Emilia e in Umbria, sono un appuntamento da non fallire per la coalizione di Governo. Tutti i partiti del centrodestra nutrono legittime ambizioni nel voler esprimere il candidato presidente. Ma su una cosa sono tutti d’accordo: a decidere sarà il tavolo nazionale. Bisognerà attendere l’inizio del nuovo anno affinché i leader del centrodestra possano seriamente iniziare a ragionare sul da farsi. Fino ad allora tutte le ipotesi messe fino ad ora in campo restano valide, senza escludere nemmeno che dal cilindro possa uscire un nome diverso da quelli fino ad ora sullo scacchiere.

Ciò che è certo è che tra i partiti c’è grande attivismo e fibrillazione. Giovedì c’erano state dichiarazioni importanti da due possibili candidati. Il primo è stato Matteo Piantedosi che ha definito «irrealistica» una sua discesa in campo visto l’incarico al Viminale, pur dicendosi «onorato». Il ministro dell’Interno dalle origini irpine sarebbe un candidato molto gradito alla Lega. Fonti interne al partito spiegano che, visto il delicato incarico ministeriale, non potrebbe sbilanciarsi dando una formale disponibilità a candidarsi, ma che la possibilità di un suo impegno resta concreta. Resta però un nodo: Salvini ha detto chiaramente di voler puntare sul Veneto, a cui mira anche Fratelli d’Italia. Se FdI dovesse spuntarla, la Lega potrebbe chiedere la Campania. A tal proposito Claudio Durigon avverte: «Ai nostri alleati dico che bisogna scegliere il candidato più giusto per i campani».

Grande attivismo anche nell’area moderata. Fulvio Martusciello, leader regionale di Forza Italia, non molla la presa. E domani a Casalnuovo (casa del sindaco Massimo Pelliccia, possibile candidato alle Regionali) si terranno gli stati generali provinciali, organizzati dal neo commissario Franco Silvestro. In mattinata, invece, a Napoli arriverà il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi insieme a Mara Carfagna, rientrata con il suo “Centro popolare” nell’alveo del centrodestra. E anche qui il tema Regionali sarà centrale.

Tornando alla Lega, ieri è stato annunciato il patto federativo con “Napoli capitale” di Enzo Rivellini, nuovo coordinatore cittadino del partito. È l’ultimo tassello di una riorganizzazione voluta dal neo leader regionale Gianpiero Zinzi. «La Lega è l’unico partito che difende le comunità. Non dobbiamo temere il milanese che difende Milano ma il napoletano che non difende Napoli», dice Rivellini. «È una sinergia significativa che realizziamo per unire le forze di chi crede nei territori», le parole di Zinzi.