MARANO, SCUOLA SAN ROCCO. IZZO: “DISFATTA POLITICA DI MORRA, COME NAPOLEONE A WATERLOO. PRIMA DI ALLOCARE SCUOLA NEL PIP CI PENSINO BENE”

La storia dell’ Istituto di S. Rocco è la storia di una annunciata disfatta politica – amministrativa e delle tante favolette del primo cittadino bevute innocentemente dalle famiglie degli alunni. L’amministratore saggio in presenza di una disfatta ha la capacità di tornare sui suoi passi per il bene della collettività. Allora provvisoriamente si allocano 5 classi nella struttura ex Garden House struttura nata scuola e le restanti classi in immobili requisiti alla camorra della zona.

Si abbandoni l’ipotesi paventata dal Sindaco della soluzione B di allocare la scuola in un capannone dell’ area PIP, dove molte infrastrutture non hanno collaudo e vi è un via vai di mezzi commerciali che metterebbe in serio pericolo l’ incolumità dei piccoli alunni che dovrebbero percorrere la strada PIP per raggiungere il capannone. Si ricorda al primo cittadino che gli alumni sono esseri umani e non materiale commerciale da depositare in capannoni, pertanto in breve tempo dia una dignitosa sistemazione a questi alunni in locali confortevoli. Poi si costruirà una nuova struttura che andrà edificata sui terreni dell’ ex IPAB alla rotonda di S. Marco già di proprietà del Comune,per evitare un esproprio inutile e lo sperpero di denaro pubblico. Ci pensi il primo cittadino prima di andare incontro a una nuova sconfitta di”Waterloo” in quel di S. Rocco.

Michele Izzo consigliere comunale













