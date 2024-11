La tragedia di Ercolano, lo strazio dei parenti delle giovani vittime. “Ridatemi Sara e Aurora”

535 Visite

“Non se lo meritavano le figlie mie. Hanno fatto la fine delle mosche. Ridatemi Aurora e Sara”. Sono le urla strazianti della madre delle due giovani sorelle che hanno perso la vita nel pomeriggio nell’esplosione avvenuta in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio in via Patacca 94 a Ercolano. Non si dà pace la donna, assistita dalle infermiere del 118. La terza vittima è Samuele, un 18enne che era al suo primo giorno di lavoro e che lascia una figlia di soli quattro mesi. Piange disperato il papà: “Cosa vivo a fare ora. Aveva 18 anni mio figlio. Come faccio ora? Voglio farla finita. Stava lavorando. Non è possibile”. Sul posto anche una parente del 18enne: “Mio genero era a nero qui. Doveva fare i fuochi. Era il suo primo giorno di lavoro. Samuele e la compagna vivevano con me”.

“Tre decessi, tutti giovanissimi. Una scena di grandissimo orrore e distruzione. A noi non risultano autorizzazioni per una fabbrica di artificio, stiamo facendo verifiche. Dei giovani non possono morire così. Erano all’interno dell’immobile. La via maestra è quella della legalità, non c’erano permessi qui. Non conosciamo i proprietari dell’immobile. Abbiamo udito tutti le urla di dolore della donna”, è il commento di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.













