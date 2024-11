Codici: adesioni aperte per la class action sulla crociera tra i fiordi con Costa Firenze

196 Visite

Sono aperte le adesioni alla nuova iniziativa legale promossa dall’associazione Codici nel settore delle crociere. Si tratta della class action avviata nei confronti di Costa Crociere per il pacchetto turistico “7 Giorni da Kiel”, una vacanza tra i fiordi a bordo della nave Firenze risalente all’estate 2023, nello specifico al periodo 4-11 agosto. Il Tribunale di Genova ha dichiarato ammissibile l’azione di classe, che punta al riconoscimento di una serie di rimborsi e risarcimenti per i viaggiatori alla luce delle importanti modifiche registrate dalla crociera.

“Il pacchetto turistico originale è stato di fatto stravolto – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e la crociera si è rivelata ben diversa rispetto a quella programmata. Due tappe sono state cancellate e la compagnia non ha informato in maniera adeguata i viaggiatori sui loro diritti alla luce di queste modifiche. Una serie di situazioni gravi, che a nostro avviso devono portare alla riduzione del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto, al risarcimento del danno da vacanza rovinata e al risarcimento del danno subito per le comunicazioni fornite dalla compagnia”.

Le due tappe cancellate sono state quelle di Maloy e Stavanger (Norvegia). Non è una modifica di poco conto, considerando che era prevista la visita dei fiordi nei giorni 8 e 9 agosto. Al suo posto un giorno di navigazione per l’8 agosto e successive soste ad Aarhus (Danimarca) il 9 agosto ed a Skagen (Danimarca) il 10 agosto. I crocieristi hanno dovuto affrontare 30 ore consecutive di navigazione con il mare in tempesta, tra il 7 e il 9 agosto, con gli spazi interni che si sono rivelati insufficienti per il numero di ospiti a bordo. Non solo. Il nervosismo per una crociera che si stava rivelando peggiore di quella acquistata ha spinto molti ad evitare il più possibile la frequentazione degli spazi comuni, non usufruendo così di buona parte degli spettacoli serali, del casinò e degli altri intrattenimenti. Per quanto riguarda, invece, il comportamento di Costa Crociere, la compagnia ha omesso di informare i passeggeri del diritto ad ottenere una riduzione del prezzo pagato. In questo modo ha posto in essere una condotta riconducibile alla fattispecie di pratica aggressiva e scorretta, perché idonea ad attuare un indebito condizionamento delle scelte dei consumatori, mediante la frapposizione di ostacoli all’esercizio dei loro diritti contrattuali.

Le adesioni alla class action sono aperte. I viaggiatori che hanno acquistato il pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere a bordo della nave Costa Firenze denominato “7 Giorni da Kiel” nei giorni dal 4 all’11 agosto 2023 possono partecipare all’azione di classe contattando l’associazione Codici tramite il numero telefonico 065571996 oppure attraverso l’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti