MARANO, PROTESTANO LE MAMME DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI SAN ROCCO: “CERTEZZE PER I NOSTRI FIGLI”

Protestano le mamme degli alunni di San Rocco, l’edificio privato sotto procedura di sfratto, per il quale, il 25 novembre, arriverà nuovamente l’ufficiale giudiziario. Le mamme protestano: “vogliamo certezze per i nostri figli”, dicono. Alcuni ragazzi, in caso di sgombero nei prossimi giorni, saranno verosimilmente dirottati alla D’Azeglio. E’ la triste fine di una procedura gestita malissimo dal Comune fin dal primo giorno. Noi lo abbiamo scritto, ma qualcuno non credeva e ha contestato. Il privato ha ottenuto il condono edilizio dal Comune e ora, legittimamente, fa i propri interessi, piaccia o non piaccia. E’ un fallimento, ma le mamme non chiedono conto a chi ha sbagliato in primis, ovvero il sindaco Morra.













