MARANO, RISORSE PER EVENTI NATALIZI: 130 MILA EURO DA SPENDERE MA NON ANCORA ASSEGNATI. ED E’ PRONTO IL VALZER DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI A DITTE E COOPERATIVE DA VALUTARE CON ATTENZIONE

Repetita iuvant, per dirla con un vecchio proverbio latino. Per questo proponiamo il solito articolo annuale che, purtroppo, evidenzia una realtà ben consolidata: quella degli affidamenti diretti. La Città Metropolitana di Napoli ha previsto di assegnare al Comune di Marano circa 130 mila euro per eventi da svolgersi nel 2024-2025. Ripetiamo: “ha assegnato” e non ancora concesso le risorse anche se il solito menestrello paesano, uno di quelli che non pone mai domande scomode, insiste nel ripetere sciocchezze. Bisognava presentare un progetto entro il 15 novembre, ora toccherà agli uffici metropolitani valutare la bontà delle iniziativa proposte dall’ente cittadino. Intanto, però, come abbiamo già accennato nei giorni scorsi in maggioranza c’è gran fermento per accaparrarsi la lampadina delle luminarie nella zona dove ogni consigliere coltiva il proprio orticello elettorale: Monteleone, San Rocco, corso Europa, le zone adiacenti alle parrocchie del territorio, con i parroci – due in particolare – che da anni fanno “politica attiva” iper presenti agli incontri.

C’è gran fermato anche per decidere chi o cosa si dovrà realizzare sul territorio. Per questo si prepara, così come l’anno scorso, il valzer degli affidamenti diretti a società, alcune di queste da controllare bene, a cooperative, a imprese dell’Avellinese, del Beneventano, del Casertano, di Torre del Greco e via discorrendo. Ci sarebbe già qualcuno pronto, pronto a veicolare anche queste commesse (seppur formalmente in modo non illegittimo, ndr). Anche se ammesso l’affidamento diretto, come ricorda l’Anac, va sempre considerato il principio di rotazione, molto spesso cooperative che già lavorano per l’ambito n.16 e quindi sono destinatarie di appalti per servizi sociali ma si occupano anche di eventi sul territorio. Vedremo quest’anno cosa accadrà.













