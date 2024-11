A Vico Equense uno sportello gratuito di sostegno e orientamento per le famiglie

109 Visite

Nell’ambito del progetto “Buon inizio per piccoli semi” nasce l’azione sul territorio dell’Associazione Movimento Famiglie di istituire uno sportello di sostegno alla genitorialità. Lo sportello, rivolto proprio alle famiglie, è un servizio gratuito presente a Vico Equense per i prossimi 18 mesi. Fornirà strumenti di orientamento e supporto ai genitori che vivono situazioni di criticità in coppia e con i loro figli.

Attraverso il lavoro del mediatore familiare e scolastico, della dott.ssa Francesca Di Nola, dello psicologo dott. Eugenio Barba, della dott.ssa psicologa Germana Aiello e dell’educatrice Rosa Mazza, responsabile dei laboratori, ci si prenderà cura dei più piccoli e non solo con varie attività creative.

Il servizio è stato reso possibile grazie a una rete di partners composta dall’Amministrazione Comunale di Vico Equense capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, dall’Istituto Comprensivo “Caulino” e dall’ente capofila, la cooperativa “Il Delfino”, grazie a un finanziamento Europeo PNRR Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 “Interventi socio – educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”, finanziato dall’Unione Europea con fondi Next Generation EU-2023 (Codice 2023-PE3-00406/CUP J74C23000630004).

“Con questo servizio sarà possibile usufruire del sostegno e della consulenza psicologica e psicosociale – ha spiegato il presidente dell’associazione “Movimento famiglie” Teresa Di Palma -. Inoltre è possibile reperire tutte le informazioni in tema di assistenza sociale e sociosanitaria, di Terzo Settore, orientamento relativo a servizi e opportunità del tempo libero per i figli. E’ uno spazio dedicato prioritariamente ai genitori, alle loro difficoltà con il mondo della scuola ma è anche uno spazio di incontro e confronto per i genitori (seminari, incontri, dibattiti) per comprendere e contribuire a risolvere le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce”.

Per accedere al servizio basterà contattare Teresa Di Palma (cell. +39 339755651) o Rosa Mazza (cell. +39 3294955651). Previo appuntamento nei locali del Centro Madonnelle, sarà possibile nei giorni inseriti in un calendario che sarà illustrato dal referente o visibile all’ingresso della sede, avere un colloquio di orientamento al fine di programmare un numero di incontri personalizzati.

“Questo spazio vuole essere un’occasione di incontro e di confronto, in cui comprendere come affrontare e risolvere le problematiche che possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce, con gli altri o con noi stessi. Con il supporto di professionisti qualificati sarà possibile confrontarsi e lavorare per affrontare le proprie difficoltà, e comprendere meglio quelle dei propri figli”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.













