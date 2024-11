L’ambasciata israeliana le canta al Papa: “Il genocidio ci fu il 7 ottobre, dopo ci siamo solo difesi”

134 Visite

“Chi lo nega vuole isolare lo Stato ebraico», si legge nel post pubblicato su X

«Il 7 ottobre 2023 è stato un massacro genocida di cittadini israeliani e da allora Israele ha esercitato il proprio diritto di autodifesa contro i tentativi provenienti da sette diversi fronti di uccidere i suoi cittadini». Lo scrive su X l’Ambasciata israeliana presso la Santa Sede replicando alle parole di Papa Francesco che, nel libro La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore – pensato per anticipare il Giubileo 2025 e che uscirà martedì 19 novembre in Italia -, ha affermato che è necessario indagare con attenzione se sulla Striscia di Gaza, come rilevano molti esperti, è in atto un genocidio. Per i diplomatici israeliani, però, «qualsiasi tentativo di chiamare l’autodifesa (di Israele, ndr) con qualsiasi altro nome significa isolare lo Stato ebraico», si legge nel post.













