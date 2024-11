Jake Paul batte Mike Tyson ai punti: sfida tra il vecchio campione e il pugile youtuber

110 Visite

Jake Paul si è aggiudicato ai punti l’attesissimo incontro-show contro Mike Tyson, tornato sul ring a 58 anni. Il giovane 27enne, che è anche attore e youtuber, ha conquistato il match su decisione unanime dei tre giudici. Al termine dell’incontro, durato 8 riprese, il giovane pugile ha reso omaggio a Iron Mike accennando un piccolo inchino verso l’ex campione del mondo a pochi secondi dalla campana finale. “Tyson è una leggenda, è stato un onore – ha detto -. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti”. “Sono felice – le parole di Tyson al termine dell’incontro -. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso”.













