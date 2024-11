Violenza sessuale di gruppo su una sedicenne: arrestati due giovani tra cui un minore

La minore subito trasportata al pronto soccorso di Rimini, era stata medicata dal personale sanitario che durante la visita aveva rinvenuto i segni della violenza, dimettendola con 30 giorni di prognosi. I carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che hanno individuato l’auto usata dai due presunti aggressori, provenienti da fuori regione, a bordo della quale la ragazza era stata fatta salire.I due sono indagati in concorso per il reato di violenza sessuale di gruppo. Le due misure cautelari eseguite questa mattina sono state emesse su richiesta della Procure della Repubblica di Rimini e dei Minorenni di Bologna dai rispettivi gip. Il 18enne si trova nel carcere di Pesaro, mentre il minore si trova presso l’Istituto penale per minorenni di Bologna in attesa di essere interrogati per la convalida.