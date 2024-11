ATP FINALS, SINNER BATTE ANCHE MEDVEDEV

Jannik Sinner sa solo vincere. Lo sapevamo, per carità. La stagione dell’azzurro è stata a dir poco trionfale. Però è sempre bello avere una conferma e in queste Atp Finals il numero uno al mondo non ha conosciuto un attimo di esitazione. E’ stato un killer contro De Minaur, spietato contro Fritz, micidiale contro Medvedev. Anche il russo si è dovuto inchinare alla legge dei due set di Sinner. 6-3, 6-4 al termine di una partita dominata nel primo set e solo un pizzico più combattuta nel secondo. Alla fine, però Sinner ha vinto ancora mandando in estasi il pubblico di Torino. Passa il girone Nastase da primo e domani conoscerà il nome del prossimo avversario che lo sfiderà sabato sera.