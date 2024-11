Maxi frode finanziaria, misura cautelare anche per Giovanni Nuvoletta. Il primogenito del defunto boss Ciro

1.258 Visite

Una maxi frode finanziaria, condita dal riciclaggio di enormi somme di denaro con cui – secondo i magistrati – finanziavano organizzazioni di stampo camorristico e mafioso. Tra i destinatari della misura cautelare (47 provvedimenti in totale) emessa dalla Procura Europea, in collaborazione con i magistrati di Milano e Palermo, figura anche Giovanni Nuvoletta, primogenito del boss Ciro, ucciso nel 1984 dal clan dei Casalesi nella sua tenuta di Marano, nella zona di “Montesanto”. Giovanni è il fratello di Lorenzo, altro rampollo della famiglia di Marano detenuto da qualche tempo per estorsione ai danni di un imprenditore edile.

Giovanni Nuvoletta, assieme agli altri indagati, è indagato a vario titolo per frode Iva intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e associazione a delinquere. Nell’elenco degli indagati figura anche un altro cittadino di Marano, Massimiliano Noviello.













