I funerali di Arcangelo Correra, la bara bianca portata a spalla da parenti e amici sul luogo della tragedia

La bara bianca di Arcangelo Correra, il diciottenne ucciso nel centro storico di Napoli dal colpo di pistola sparato per errore da un suo amico, è stata portata a spalla da parenti e amici fino al luogo in cui, all’alba dello scorso 9 novembre, venne ferito a morte. Molta commozione tra i presenti. Tra la folla urla di dolore e un lungo applauso. I negozi hanno le saracinesche chiuse o abbassate.

I Funerali

Un folto gruppo di persone si è radunando nella chiesa in via dei Tribunali, a Napoli, davanti alla bara bianca di Arcangelo Correra, il 18enne ucciso da un colpo di pistola alla testa nella notte tra l’ 8 e il 9 novembre nella vicina piazzetta di Sedil Capuano. Molti indossano una maglietta bianca con davanti l’immagine di Arcangelo e sul retro la scritta «Vivi sempre in noi. Ti ricorderemo con quel sorriso stampato in faccia. Arca».













