Piantedosi, più telecamere e uomini a Napoli contro dilagare violenza giovanile

Più telecamere e più forze dell’ordine nei luoghi della movida. Scende in campo il Viminale col ministro Matteo Piantedosi piombato a sorpresa a Napoli per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo i tre omicidi di giovani in appena 17 giorni. Tutto questo, mentre le indagini sull’ultimo assurdo delitto, quello di un 18enne ucciso a quanto pare “per sbaglio” da un suo cugino di un anno più grande, vanno avanti: i poliziotti cercano riscontri sulla reale provenienza dell’arma e vogliono capire perchè, a terra, c’era un proiettile inesploso di un calibro diverso da quello della pistola. L’arma, ormai è noto, era stata modificata.













