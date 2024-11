Calcio-Prima categoria. Primo squillo in campionato per l’Atletic di Marano

288 Visite

Successo pieno, convincente, dell’Atletic football club, la squadra fondata e diretta in panchina da Fernando Bocchetti. Al Grillo, al termine di una gara connotata dal bel gioco ma anche dall’eccessiva animosità, messa in campo soprattutto dagli ospiti, i “puma” hanno vinto per 3-1. Reti di Furgiero, Mbra e Caso Naturale. L’Atletic è una squadra giovane, la più giovane tra le partecipanti al girone di Prima Categoria. Un campionato duro, durissimo. La squadra di Marano lotta per salvarsi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews