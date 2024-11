Arzano. Rissa in strada tra due extracomunitari e un italiano. L’intervento  tempestivo della polizia locale evita il peggio, denunciati in tre

117 Visite

Nel corso di un controllo e monitoraggio del territorio gli agenti della polizia locale sono stati allertati da alcuni cittadini circa la presenza in strada, in via Volpicelli, di alcune persone che si stavano picchiando.

Giunti sul posto la lite era ancora in atto con spintoni, schiaffi , calci e pugni e gli agenti, faticando non poco, hanno bloccato i tre, due uomini e una donna, di cui due nigeriani con le mani di uno di loro ancora sanguinanti.

Richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari del 118 i medici giunti sul posto, hanno diagnosticato all’aggredito – che avrebbe sporto querela – lesioni guaribili in 15 giorni.

L’ avvio delle indagini da parte degli uomini del comandante Biagio Chiariello ha consentito di ricostruire le motivazioni da cui sarebbe scaturita la rissa dovute da futili motivi, e cioè ad un mancato pagamento, da parte dell’imprenditore italiano, di un residuo spettanze agli stranieri che sono risultati regolarmente inquadrati in una sua ditta. All’esito degli interventi si è proceduto a deferire i responsabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

