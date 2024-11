Riceviamo e pubblichiamo. Tributi comunali a Marano, la riscossione a Municipia. Occhio alle anomalie, i consiglieri di minoranza devono monitorare

101 Visite

Gentile Direttore,

La riscossione dei tributi passata dal Comune di Marano di Napoli a Municipia Spa, questo evidenzia grandi contraddizioni in primo luogo per una riscossione che va a ritroso fino a molti anni, basta vedere che i tabulati eventualmente trasferiti dall’ufficio tributi a questa società privata siamo certi che sono ad oggi ancora effettivamente crediti esigibili o sono solo numeri che sono serviti a far quadrare i bilanci in passato, ma che non potevano essere riscossi perché prescritti, e quindi molti cittadini ignari vedono talvolta cifre basse o non riscontrabili e pagano senza opportuna verifica.

Sono calcolati interessi, sanzioni, oneri di riscossione ed infine interessi legali.

Gli accertamenti per occupazione di suolo ed altro sono iniziati e dovrebbero partire dal momento dell’accertamento o i gestori di Municipia hanno campo libero per definire differenze per tende, le poche edicole ancora esistenti differenze ed altro, per non considerare i passi carrabili che a Marano di Napoli non sono mai stai pagati e da quando si dovranno pagare anche qui si va ad anni addietro, per molti anni precedenti, mi sembra un vero e proprio abuso di potere e questo non è contro la legge?

La riscossione ha un conto corrente dedicato che è intestato al Comune di Marano di Napoli o è intestato a Municipia ?

Sarebbe il caso che i Consiglieri Comunali di minoranza chiedessero una Commissione Consiliare per verificare la regolare riscossione e di tutti gli adempimenti da parte di Municipia Spa, a salvaguardia dei cittadini.

Siamo arrivati alle vessazioni per i cittadini e quindi un Comune totalmente nemico dei cittadini , però l’attuale amministrazione capeggiata dal “Comandate” M.M. e Soci non ha colpe perché l’affidamento a Municipia Spa è stato fatto con bando partito per volontà dei COMMISSARI, si può solo per i beni confiscati ai camorristi cambiare opinione e destinazione e in questa città nessuno dice niente è veramente incredibile, ma vuoi vedere che stanno facendo gli interessi dei cittadini … forse quelli … disonesti che certamente sono una minoranza rispetto ai cittadini ONESTI !

Speriamo che qualcuno si svegli quanto prima.

Lettera firmata da diversi cittadini e professionisti del territorio

Attendiamo eventuali repliche da parte della società chiamata in causa.

Nota di redazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews