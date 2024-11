Omicidio Tufano, c’è una seconda pista: un ragazzino nel mirino

341 Visite

Per gli spari di ieri notte c’è anche un’altra ipotesi, più suggestiva ma meno probabile: i colpi non erano indirizzati al negozio da parrucchiere, ma si trattava di una stesa per intimidire uno dei due minorenni indagati per il conflitto a fuoco costato la vita il mese scorso al 15enne Emanuele Tufano.

Il ragazzo abiterebbe nella zona di Sant’Eligio e in questo caso il pistolero entrato in azione avrebbe sbagliato mira e palazzo, anche se le distanze da un edificio all’altro nelle traverse tra corso Umberto I e piazza Mercato sono ridotte. Inoltre, nelle notti scorse gli abitanti del quartiere hanno riferito di aver sentito forti esplosioni, provocate forse da bombe carta.













