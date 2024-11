715 Visite

Stavano testando una pistola. Non un “gioco”, come pure si pensava, ma una prova di efficacia di un’arma vera, con il colpo in canna, lo stesso che ha raggiunto poi alla testa Arcangelo Correra, il 18enne morto questa mattina dopo un disperato intervento chirurgico al cervello all‘ospedale dei Pellegrini.













