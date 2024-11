Plusvalenze, De Laurentiis indagato per il caso Manolas

218 Visite

La Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta a carico del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l’accusa di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell’estate del 2019. L’allora 28enne difensore greco fu ceduto a titolo definitivo dalla società giallorossa per un corrispettivo di 36 milioni di euro.

Si trattava del valore della clausola rescissoria esercitata nella giornata del 30 giugno, l’ultima utile per consentire alla Roma di sistemare i conti realizzando una notevole plusvalenza. Allo stesso momento il club partenopeo aveva invece ceduto ai giallorossi il centrocampista guineano Amadou Diawara, valutato 21 milioni con un impatto positivo sul bilancio degli azzurri di oltre 19 milioni.

Una nuova accusa che è entrata nell’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie per l’acquisto di Victor Osimhen nel 2020. Per questa contestazione i pm capitolini avevano chiuse le indagini lo scorso gennaio. De Laurentiis sarà pronto a farsi ascoltare “per chiarire l’intera vicenda” commentano i legali del presidente del Napoli, gli avvocati Lorenzo Contrada e Fabio Fulger













