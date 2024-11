Napoli, Battaglia “promosso” Cardinale da Papa Francesco

122 Visite

Don Mimmo Battaglia, 61 anni, è stato nominato arcivescovo di Napoli nel dicembre del 2020, in sostituzione del cardinale Crescenzio Sepe che aveva lasciato per raggiunti limiti di età. Domenico, per tutti Mimmo, Battaglia è nato il 20 gennaio 1963 a Satriano, in Calabria, nella provincia di Catanzaro. Dopo gli studi filosofico-teologici è ordinato presbitero nel 1988 quando di fatto comincia il suo operato all’insegna della solidarietà e dell’attenzione per gli ultimi.

«Diventare cardinale non è un privilegio ma una responsabilità, responsabilità che possiamo condividere nella misura in cui cammineremo insieme, sentendoci servi gli uni degli altri. Non chiamatemi Eminenza come qualcuno già ha fatto, sono e resterò sempre don Mimmo». Così ai media vaticani monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, che sarà creato cardinale da Papa Francesco il prossimo 7 dicembre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews