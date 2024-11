Alunna 12enne accoltella il compagno di classe a scuola. Poi chiama i carabinieri

1.016 Visite

Una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno nel cortile della scuola Vivaldi, a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, vicino Roma. L’episodio, avvenuto a seguito di una lite tra i due giovanissimi, ha suscitato grande preoccupazione nella comunità scolastica e ha portato all’intervento dei Carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato scatenato da dissapori e tensioni accumulate nei giorni precedenti tra i due alunni. “Hai fatto la spia”: sarebbero queste le parole che la 12enne avrebbe detto al suo compagno di classe prima di accoltellarlo nel cortile. Dopo aver colpito il compagno, la ragazzina, visibilmente scossa, ha contattato in lacrime il 112 per segnalare quanto accaduto. I militari, giunti sul posto, hanno ritrovato il coltello utilizzato poco prima dalla giovane.

La vittima, ferita ma cosciente, è stata immediatamente trasportata in codice giallo all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Nonostante le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, le autorità stanno cercando di comprendere meglio le dinamiche della vicenda e le motivazioni che hanno portato a un gesto così drammatico tra compagni di scuola, valutando anche eventuali interventi di supporto psicologico per entrambi i minori e le loro famiglie.













