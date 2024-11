171 Visite

Omicidio del 19enne Santo Romano: domani a Napoli sarà conferito l’incarico per eseguire l’autopsia sulla salma del giovane calciatore ucciso a San Sebastiano al Vesuvio. Sempre in mattinata, è stato fissato l’interrogatorio di garanzia per il 17enne che ha confessato di aver sparato in piazza Raffaele Capasso nella notte tra venerdì e sabato.













