PD NAPOLI: “IL 9 NOVEMBRE IN PIAZZA PER DISARMARE LA CITTA'”

“Il segretario metropolitano del Partito Democratico di NapoliGiuseppe Annunziata e il capogruppo del Pd nel consiglio comunalepartenopeo Gennaro Acampora aderiscono all’appello lanciato perl’assemblea pubblica “Liberiamo Napoli dalle violenze” che si terrà ilprossimo 9 novembre alle 10.00 in Piazza Cavour. Le morti assurde einspiegabili di Emanuele Tufano e Santo Romano ci spingono a dare oggie subito il massimo contributo possibile per disarmare la nostracittà. E’ necessaria una rete ampia che includa i luoghi del sapere edella Chiesa, quelli dell’associazionismo, del sindacato e deicomitati così come dell’intero terzo settore, spingendoci fino a chioggi protesta in varie forme”. Così si legge in una nota.

“I fatti degli ultimi giorni segnano un punto di non ritorno nelle

politiche per i giovani e la legalità – si legge ancora nella nota dem

– Ormai si spara e si uccide a una tenera età con un’inquietante

facilità, intanto il Governo non trova altre risposte efficaci se non

l’ampliamento delle ipotesi di carcerazione, la creazione di nuovi

reati e l’inasprimento delle pene per quelli esistenti, quando in

realtà il primo argine al fenomeno dovrebbe essere rappresentato un

piano di disarmo delle nostre città”.

“Per questo – conclude la nota – non possono bastare più videocamere e

più controlli delle forze dell’ordine, nell’utopia di “militarizzare”

24 ore su 24 i nostri quartieri. Dobbiamo condividere con privati e

associazioni del territorio la gestione di spazi critici, dobbiamo

diffondere esperienze che già esistono e già finanziamo come le case

della socialità e le biblioteche di quartiere, dobbiamo potenziare la

rete degli asili nido comunali così come aprire e riaprire gli

impianti sportivi di prossimità. Solo così potremo dare una vera

chance di futuro ai nostri ragazzi, un’alternativa concreta di fronte

al vuoto di valori colmato sempre più spesso con modelli criminali”.